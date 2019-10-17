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SOS mucizesi

SOS mucizesi

Avustralya’da kırsal arazide kaybolan bir kadın, boş bir evin bahçesinde toprağa yazdığı “SOS” mesajı sayesinde kurtarıldı. 

Avustralya’da çıktığı bir kamp gezisi sırasında gruptan koparak kaybolan 55 yaşındaki Deborah Pilgrim, boş bir evin bahçesine yazdığı yazı sayesinde kurtuldu. İmdat mesajı SOS’u güvenlik kamerasının bağlı olduğu cep telefonundan izleyen ev sahibi, polise haber vererek Pilgrim’in bulunmasını sağladı. 70 kilometre mesafedeki başka bir evde yaşayan ev sahibi Neil Marriot, “Evim birkaç kez soyulduğu için kamera taktırmıştım. O sayede mesajı gördüm” dedi.

 

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