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Soruyu beğenmeyince başından vurdu

Soruyu beğenmeyince başından vurdu

İşsizlik ve hayat pahalılığıyla kıvranan Haiti’de bir milletvekili kendisini protesto eden halka ve gazetecilere ateş açtı. Bir gazeteciyi başından vuran vekil, daha sonra kendini koruduğunu söyledi.

Fakirliğin, iç karışıklığın ve siyasi belirsizliğin bitmek bilmediği Haiti’de kan donduran bir olay yaşandı. İşsizlik, hayat pahalılığı ve sefalet içinde yaşayan bazı Haitililerin tepkisini bastırmak isteyen Jean Marie Ralph Fethiere isimli vekil silahına sarıldı. Etrafa ateş açan Fethiere biri gazeteci olmak üzere iki kişiyi vurdu. Olay  başbakanı belirlemek için senatoda toplanan vekillerin çıkışı sırasında meydana geldi.  Protestocuları ve soru sormak isteyen gazetecileri gören Fethiere, bir anda belindeki silahına sarıldı. Fethiere bir gazeteciyi yüzünden vurdu, bir diğer kişiyi de yaraladı. AP ajansının fotoğrafçısı olan Chery Dieu-Nalio kanlar içinde kalırken doktorlar kaskından vurulan gazetecinin yüzündeki kurşun parçalarını çıkardıklarını ve Dieu-Nalio’nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ÖNÜNE GELENE ATEŞ ETTİ

Milletvekili Jean Marie Ralph Fethiere, sinirine hakim olamayarak önüne gelene ateş etti. Başındaki kaskından vurulan gazeteci hastaneye kaldırılırken vurulan protestocu bir sivilin de durumu ağır. 

PİŞKİNCE KENDİNİ SAVUNDU 

Yaşananların ardından aracıyla uzaklaşan vekil birkaç saat sonra açıklama yaptı. “Militanların saldırısına uğradım. Beni aracımdan çıkarmak istediler ve ben de kendimi korudum” diyen vekil, İngilizce “basın” anlamına gelen “Press” yazılı kurşun geçirmez yelek ve baret giyen Dieu-Nalio’nun gazeteci olduğunu bilmediğini  söyledi.

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