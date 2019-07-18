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  3. Ünlü animasyon şirketine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Ünlü animasyon şirketine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Ünlü animasyon şirketine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle yangın çıktı, en az bir kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Kyoto Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklamada, "Bir kişi binaya yanıcı sıvı madde dökerek ateşe verdi." ifadelerine yer verildi.

Kyodo ajansının haberine göre, polis, bir kişinin üç katlı Kyoto Animasyon stüdyosu binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti. Yangında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını bildiren polis, yangını başlattığı söylenen 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi.

Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor. Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti. Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda animasyon filmi ve dizileriyle tanınıyor. 

 

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