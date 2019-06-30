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  3. Son dakika... Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü

Son dakika... Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü

Son dakika... Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölgede' görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" Kim-Jong-un ile bir araya geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan saatler sonra Trump, silahsızlandırılmış bölgede Kim-Jong-un ile görüştü, ikili kameraların önüne geçip el sıkıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın gündeminde Kuzey Kore lideri ile yapacağı olası görüşme vardı.

Dün yapılan açıklamada Trump, Kim ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme önerisiyle ilgili bir soru üzerine, "Onların da buluşmayı istediğini anlıyorum. Hala detaylar üzerinde çalışıyoruz. Bana Kim Jong-un'un da görüşmeyi istediği söylendi. Ne olacağını göreceğiz; ben istiyorum, o da (görüşmeyi) çok istiyor." yanıtını vermişti. 

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