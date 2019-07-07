Tahmin ettiği depremlerle bilinen kâhinden Türkiye için korkutan uyarı!

Sabah'ın haberine göre, yaptığı tahminlerin doğru çıkması ile bir anda adından sıkça söz ettirmeyi başaran deprem tahmincisinden korkutan bir son dakika uyarısı daha geldi. Frank Hoogerbeets, bugün yeni bir video yayınlayarak deprem beklediği bölgeleri açıkladı.

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets birkaç saat önce yeni bir video yayınladı ve yakın tarihte deprem beklediği bölgeleri açıkladı.

Yeni videosunda 2019 yılında 6 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri inceleyen Hoogerbeets, neredeyse her iki günde bir 6 ve daha büyük deprem meydana geldiğini söylüyor.

Fakat Hoogerbeets, 4-14 Haziran arasındaki 10 günlük süreçte 6 ve daha büyük bir depremin oluşmadığını fakat Dünya'nın, Satürn ve Mars ile hizalandığı 14 Haziran tarihi itibariyle 6 şiddetinden daha büyük 18 deprem yaşandığına dikkat çekiyor. Hoogerbeets'e göre bu kadar kısa süre içerisinde meydana gelen 6 ve üzeri büyüklüğündeki deprem faaliyetleri son derece sıra dışı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki 4 ve üzeri şiddetindeki artçı depremleri inceleyen Hoogerbeets, kısa süre içerisinde bu bölge civarında 7 ila 8 büyüklüğünde deprem beklediğini söylüyor.

Deprem tahmini saatler içinde doğru çıkan Hoogerbeets yine gözlerin çevrildiği isim oldu. 8-11 Temmuz arasında yaşanacak gezegen hizalanmasına dikkat çeken Hoogerbeets, bu tarihte meydana gelecek olan gök olayları sebebiyle 8 büyüklüğünde bir depremin oluşabileceğinden bahsediyor.

8-11 Temmuz arasında yaşanacak gezegen hizalanmasına dikkat çeken Hoogerbeets, bu tarihte meydana gelecek olan gök olayları sebebiyle 8 büyüklüğünde bir depremin oluşabileceğinden bahsediyor. Akdeniz bölgesini yakından inceleyen Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde Mısır'ın Akdeniz kıyısı açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem için, bu bölgede pek de görülen bir durum olmadığı yorumunda bulunuyor.

4.5 büyüklüğündeki depremin Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan en büyük sarsıntı olduğunu ifade eden Hoogerbeets Türkiye'nin Ege kıyıları, Yunanistan ve İtalya'nın yakından takip edilmesi gerektiğini çünkü deprem faaliyetleri açısından bu üç ülkenin daha büyük riskler taşıdığını söyledi.



SABAH