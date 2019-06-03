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03 Haziran 2019 Pazartesi 09:21 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:24

Son dakika... Sudan ordusu halka müdahale etti!12 kişi öldü

Son dakika... Sudan ordusu halka müdahale etti!12 kişi öldü

Binlerce protestocunun taşlarla ve yanan lastiklerle yolları kapattığı Sudan'ın başkenti Hartum'da askerlerin oturma eylemi yapanlara müdahalesi sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti

Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Bakanlık çevresinde kamp kuran darbe karşıtı protestoculara silahla müdahalede bulunduğu, müdahalede 12 protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan Doktorlar Komitesi de gösterilere müdahale sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde çok sayıda askerin, nisan ayında eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'i iktidardan deviren askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye başladığını aktardı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Ordunun yönetimine gelmesinin ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair ordu yönetimiyle müzakere yürütüyordu.

(AA)

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