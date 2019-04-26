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Son dakika... Sri Lanka'da silah sesleri

Son dakika... Sri Lanka'da silah sesleri

Sri Lanka'nın doğusunda polis ekipleri ve bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Sri Lanka'nın doğusunda polis ekipleri ve bir grup arasında silahlı çatışma yaşandığı bildirildi. 

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini  sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve  Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı  Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar  gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki  konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini  açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan "Ulusal Tevhid  Cemaati" adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sri Lanka Sağlık Bakanı ve  Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör  şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Ulusal Tevhid Cemaati lideri Muhammed Zahran'ın Shangri-La Oteline  düzenlediği saldırıda öldüğü bildirilmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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