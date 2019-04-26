Son dakika... Sri Lanka'da silah sesleri

Sri Lanka'nın doğusunda polis ekipleri ve bir grup arasında silahlı çatışma yaşandığı bildirildi.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sri Lanka Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Ulusal Tevhid Cemaati lideri Muhammed Zahran'ın Shangri-La Oteline düzenlediği saldırıda öldüğü bildirilmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.