Rusya son zamanlarda hızla artan ABD-İran gerilimi hakkında açıklama yaptı. Rusya, "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli." dedi.

Reuters duyurdu: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu



Reuters'ın son dakika haberine göre, ABD Başkanı Trump, Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi. Trump mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu. Trump, "Savaş değil müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a müzakarelere başlamak için süre verdi.