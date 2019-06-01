  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
01 Haziran 2019 Cumartesi 12:44 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:09

Son dakika... Rusya'da TNT fabrikasında patlama meydana geldi

Son dakika... Rusya'da TNT fabrikasında patlama meydana geldi

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki Dzerzhinsk kasabasında bulunan bir TNT üretim fabrikasında patlama meydana geldi.

Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Dzerzhinsk kasabasındaki TNT üretim fabrikasında patlama meydana gelen patlama sonrası acil yardım ve müdahale ekipleri olay yerinde.
 
Kazaya ilişkin açıklama yapana acil müdahale yetkilileri zayiat hakkında ellerinde bilgi olmadığını ancak yeni bir patlama tehlikesinin devam ettiğini belirtti.
 
Bazı kaynaklar ise şu ana kadar fabrikada bir değil, iki patlamanın meydana geldiğini aktarıyor...
 
Ayrıntılar gelecek...

Diriliş´in Ertuğrul´undan Duygulandıran Veda

<p>Peki ömür uzuyor da bunun kalitesi nasıl olacak? En sağlıklı şekilde, elden ayaktan düşmeden bu ö

Bir Ömrü Nasıl Kaliteli Yaşarız? | #SağlıklıRamazalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

LGS örnek soruları ve cevapları MEB'te! 2019 LGS soruları nasıl olacak?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.