01 Haziran 2019 Cumartesi 12:44 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:09
Son dakika... Rusya'da TNT fabrikasında patlama meydana geldi
Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki Dzerzhinsk kasabasında bulunan bir TNT üretim fabrikasında patlama meydana geldi.
Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Dzerzhinsk kasabasındaki TNT üretim fabrikasında patlama meydana gelen patlama sonrası acil yardım ve müdahale ekipleri olay yerinde.
Kazaya ilişkin açıklama yapana acil müdahale yetkilileri zayiat hakkında ellerinde bilgi olmadığını ancak yeni bir patlama tehlikesinin devam ettiğini belirtti.
Bazı kaynaklar ise şu ana kadar fabrikada bir değil, iki patlamanın meydana geldiğini aktarıyor...
Ayrıntılar gelecek...