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  3. Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin'den İdlib mesajı

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin'den İdlib mesajı

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin'den İdlib mesajı

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik açıklamalarda bulundu. Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlere karşı mücadele etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını, ancak şu an uygun zaman olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlere karşı mücadele etmeyi sürdürmek zorundayız. İdlib'te geniş ölçekli taarruz öncesinde sivil halkı düşünmek zorundayız. İdlib'te geniş ölçekli taarruzu göz ardı etmiyorum fakat şu an uygun zaman değil. ABD'nin İran yaptırımları muafiyetinin sona ermesinin ardından Rusya petrol üretimini hemen artırmayacak.

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