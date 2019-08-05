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  3. Son dakika... Putin, ABD'ye resti çekti: Biz de aynısını yaparız

Son dakika... Putin, ABD'ye resti çekti: Biz de aynısını yaparız

Son dakika... Putin, ABD'ye resti çekti: Biz de aynısını yaparız

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'un kısa ve orta menzilli nükleer sistemler geliştirmesi halinde, Rusya'nın da aynısını yapmak zorunda kalacağını söyledi.

ABD, nükleer silah yarışını denetim altına almak 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekildi. Rusya'nın bu karardan sonra ne adım atacağı merekla bekleniyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye gözdağı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Rus lider Putin, "Eğer Amerika Birleşik Devletleri nükleer füze geliştirirse biz de geliştiririz" dedi.

ABD INF'DEN RESMEN AYRILMIŞTI

ABD, nükleer silah yarışını denetim altına almak için dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile yıkılan SSCB'nin Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekildi.

Beyaz Saray anlaşmadan çekilmek için altı aylık süreci 1 Şubat'ta başlatmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de anlaşmaya haziranda son vermişti. Trump yönetimi Rusya'yı 9M729 füzeleri ile anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. Rusya, söz konusu füzelerin menzilinin yaklaşık 480 kilometre olduğunu savunuyor.

"DÜNYA FRENİNİ KAYBEDECEK"

Tehlikeli bir adım atıldığını belirten BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Anlaşma geçerliliğini yitirdiğinde dünya, nükleer savaş karşısındaki paha biçilmez bir frenini kaybedecek" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da INF kapsamında yasaklanan nükleer füzelerin Avrupa'ya yerleştirmesinin ülkesini harekete geçirebileceğini ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı ise yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladığını bildirdi.

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