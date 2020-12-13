Son Dakika: Pakistan'da patlama: En az 25 yaralı

DHA'da yer alan son dakika haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinde bir polis karakolu yakınında meydana gelen patlamada 25 kişinin yaralandığı belirtilirken, yetkililer patlamanın neden kaynaklandığına dair henüz bir bilginin olmadığını açıkladı.

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