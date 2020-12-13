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13 Aralık 2020 Pazar 16:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Pakistan'da patlama: En az 25 yaralı

Son Dakika: Pakistan'da patlama: En az 25 yaralı
DHA

Son Dakika Haberleri.. Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde meydana gelen patlamada en az 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinde bir polis karakolu yakınında meydana gelen patlamada 25 kişinin yaralandığı belirtilirken, yetkililer patlamanın neden kaynaklandığına dair henüz bir bilginin olmadığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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