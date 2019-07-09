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  3. O sözlere Trump'ın yanıtı ağır oldu: Çok aptal bir adam

O sözlere Trump'ın yanıtı ağır oldu: Çok aptal bir adam

O sözlere Trump'ın yanıtı ağır oldu: Çok aptal bir adam

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'ın skandal yazışmaları sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan çok sert açıklama geldi. Trump attığı bir tweet'te, Darroch'un çok aptal bir adam olduğunu yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch hakkında öfke dolu açıklamalarda bulundu. Trump attığı tweet'lerde, "İngiltere'nin bize kakaladığı büyükelçi bizi çok heyecanlandıran bir adam değil, aptal bir adam. O önce ülkesi ve Başbakan Theresa May ile başarısız Brexit müzakereleri hakkında konuşmalı ve Brexit sürecinin nasıl kötü bir şekilde ele alındığı konusundaki eleştirilerimden alınmamalı. Theresa May'e bu anlaşmayı nasıl yapabileceğini söyledim ancak o kendi yoluna gitti ve başarısız oldu. Bu bir felaket. Büyükelçiyi tanımıyorum ama bana tam bir aptal olduğunu söylediler. Ona, ABD'nin şu anda dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi ekonomi ve askeriyeye sahip olduğunu ve her iki gücün de daha da büyüdüğünü ve daha da güçlendiğini söyleyin" ifadelerini kullandı. 

"UTANÇ İÇİNDE SONA EREBİLİR"

Daily Mail gazetesi, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğunu öne sürdüğü metinler yayımladı. Habere göre, İngiliz Büyükelçinin ABD Başkanı hakkındaki görüşlerini yansıtan diplomatik yazışmaların birinde, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona  ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceğini" yazdı. Trump yönetiminin skandallar nedeniyle çökebileceğini vurgulayan Darroch, ancak yine de İngiliz hükümetini Trump'ı "silmemeye" çağırdı.

"TRUMP TERMİNATÖR GİBİ"

ABD Başkanının hayatının çoğunu skandallarla geçirdiğini ancak her zaman ayakta kaldığını belirten İngiliz Büyükelçi, "Trump, (Arnold)  Schwarzenegger gibi Terminator'ün final sahnesinde dayak yemiş ancak sağlam bir şekilde alevlerin içinden çıkabilir." uyarısında bulundu.

ABD Başkanının "bir şey söyleyip tamamen tersini yapma riski olduğuna" dikkati çeken Darroch, Trump'la iletişim kurmak için düşüncelerin basitleştirilmesi hatta açıkça söylenmesi gerektiğini ifade etti.

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