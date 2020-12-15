Son Dakika: İran'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz, Türk halkının ve hükümetinin yanındayız." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Zarif, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz, Türk halkının ve hükümetinin yanındayız. ABD yine yaptırımlara bağımlılığını ve uluslararası hukuku küçümsediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin satın alınması nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamıştı.