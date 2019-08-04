Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Son dakika haberi: Körfez'de tanker krizi! İran el koydu

Son dakika haberi: Körfez'de tanker krizi! İran el koydu

Son dakika haberi: Körfez'de tanker krizi! İran el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el konulduğu açıklandı. Tankerin ismi açıklanmayan bazı Arap ülkelerine kaçak petrol taşıdığı ifade edildi.

İngiltere'nin İran gemisine el koymasıyla başlayan tanker krizi devam ediyor. İngiltere'nin bu hamlesinden sonra harekete geçen Tahran yönetimi, son zamanlarda Körfez'de seyreden birçok gemiye el koymuştu.

Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. İran'da yayın yapan yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Ramzan Zirahi, Basra Körfezi'nde, yabancı bir gemiye daha el koyduklarını açıkladı.

Toplam 7 mürettebatın olduğu tankerin, 700.000 litre yakıt taşıdığı belirtildi. Fars haber ajansı, mürettebatın tamamının tutuklandığını duyurdu.

Zirahi, tankerin "bazı Arap devletlerine" petrol kaçırdığını iddia etti.

İRAN'IN GEMİSİNE İNGİLTERE EL KOYMUŞTU

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu. İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj
Pınar ve Yağmur'dan Hande'ye ilginç sürpriz
Ayrılığın nedeni direkt mesaj mı?
Sahnede şaşırtan an... Konser ortasında bir anda sustu!
Güzel şarkıcı Merve Özbey kendini ödüllendirdi

Kurban Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Kurban Nasıl Seçilir? | #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Euromos'ta '2 bin 200 yıllık beyin ameliyatı' izleri

türk