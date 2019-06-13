Son dakika: İdlib'de ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de muhalifler ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Reuters'ın Rus medyasına dayandırdığı haberinde ateşkesin gerginliği azaltma bölgesi için yapıldığı belirtildi.

Ateşkes sayesinde şiddet olaylarının büyük oranda düştüğü ifade edildi. Ateşkesin ne kadar süreceğine dair ise bilgi verilmedi.

(NTV)