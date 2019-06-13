  • $5,809
  • 6,5623
  • 249.004
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Haziran 2019 Çarşamba 23:32 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 00:52

Son dakika: İdlib'de ateşkes sağlandı

Son dakika: İdlib'de ateşkes sağlandı

Reuters, Türkiye-Rusya arabuluculuğunda İdlib'te ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de muhalifler ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Reuters'ın Rus medyasına dayandırdığı haberinde ateşkesin gerginliği azaltma bölgesi için yapıldığı  belirtildi.

 Ateşkes sayesinde şiddet olaylarının büyük oranda düştüğü ifade edildi. Ateşkesin ne kadar süreceğine dair ise bilgi verilmedi.

(NTV)

SU-30SM Uçuş Sırasında Frenleme Arızası İle Karşılaştı! O anlar Kamerada

Güne Pozitif Bir Video ile Başlayalım :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emeklinin maaşıyla birlikte ek ödemesi de 57 ila 230 lira artacak

Milyonlarca insanı kurtaran cesur kimyager: Valery Legasov

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.