Son dakika... Hafter Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısı nedeniyle uçuşların askıya alındığı Mitiga’da seferler yeniden başladı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.
BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurdu.
Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.
Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı’nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.
UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısı nedeniyle uçuşların askıya alındığı Mitiga’da seferler yeniden başladı.
Mitiga Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin füze saldırısı nedeniyle durdurulan uçuş trafiği normale döndü.
(AA)