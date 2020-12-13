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  • Son dakika haberleri: Trump açıkladı: Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
13 Aralık 2020 Pazar 23:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Trump açıkladı: Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek

Son dakika haberleri: Trump açıkladı: Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
İHA

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı veto edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı veto edeceğini açıkladı.

SENATO KABUL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 84-13 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu.

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