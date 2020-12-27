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  • Son dakika haberleri... Kamerun'da katliam gibi kaza: 37 ölü
27 Aralık 2020 Pazar 17:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kamerun'da katliam gibi kaza: 37 ölü

Son dakika haberleri... Kamerun'da katliam gibi kaza: 37 ölü

Kamerun'un başkenti Yaunde'de ters yönden gelen kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, 37 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Kamerun'da can pazarı yaşandı. Ndikinimeki Polis Şefi, Moantsouog Mempou Paulin kazayla ilgili basına yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünün ters yönden gelen bir kamyona çarptığını belirtti.

DHA'da yer alan son dakika habere göre, Paulin kazada, otobüsün içerisinde bulunan 37 yolcunun hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını ifade etti. Ölen yolcuların arasında 4 kişinin çocuk olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların başkent Yaunde'ndeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

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