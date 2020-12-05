Son dakika haberleri... İtalya ve Fransa'dan ortak Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmek istiyoruz

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Roma'da görüştü. Görüşmenin ardından ortak açıklamada bulunan ikili, Türkiye'yle ilgili, "Bakanlar, stratejik aktör ve NATO üyesi olan Türkiye ile tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik isteklerini belirtti" ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, Di Maio ve Le Drian görüşmesine ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın şubat ayında Napoli'de yapılan İtalya-Fransa zirvesinin sonuçlarının takibini yaptığı, yakın istişare ve iş birliğini geliştirmeyi karşılıklı olarak taahhüt ettiği belirtildi.

İki bakanın, Avrupa'da salgınla mücadelede iş birliğinin yanı sıra salgının ekonomideki etkilerine karşılık Avrupa kurtarma fonunun gerekliliği konusunda hemfikir olduğu ve AB'nin gelecek dönem bütçesine özel önem verdiği ifade edildi.

Bakanların ayrıca, Schengen bölgesinde güvenlik, yeni göç ve iltica sözleşmesi, güney komşuluk politikasının yeniden başlatılması ve Doğu Akdeniz gibi Avrupa için diğer öncelikli konuları da tartıştığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, AB'nin çıkarlarının ve üye devletlerin egemen haklarının savunulması gerekliliği ile Türkiye'nin tavrı izin verdiği takdirde; stratejik bir aktör ve NATO üyesi olan Türkiye ile tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik isteklerini belirtti. İki bakan tüm bu hususlarda, Avrupa düzeyinde birlikte çalışmaları gerektiği konusunda hemfikirler."