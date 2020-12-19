Son dakika haberleri... Avrupa ülkelerinde koronavirüste son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.

İNGİLTERE

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 507 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167'ye yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 489 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 66 bin 541'e ulaştı.

FRANSA

Fransa koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 674 artışla 2 milyon 442 bin 990'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 264 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 355 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 60 bin 229'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 773'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 977 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1150 artışla 182 bin 656'ya ulaştı.

ALMANYA

Kovid-19 karşı 27 Aralık’ta toplu aşılamaya başlanmasının planlandığı Almanya’da aşının yapılacağı öncelikli gruplar belirlendi.

Planlamaya göre yüksek önceliği olan ilk grupta 80 yaş üstündekiler ve yaşlı bakımevlerinde kalanların yanı sıra yoğun bakımda ve acil servislerde çalışan sağlık personeli ile yaşlı bakımevlerinde çalışanlar bulunuyor.

İkinci grupta 70 yaş üstündekiler, demans hastaları, organ nakli yapılan kişiler, mülteci ve evsizlerin barındığı yurtlarda yaşayanlar yer alıyor.

Üçüncü grup da 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar, devlet kurumlarında önemli pozisyonda bulunanlar, öğretmenler, eğitmenler ve perakende sektöründe çalışanlarından oluşuyor.

HOLLANDA

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) sitesinde paylaşılan verilere göre, alınan birçok önleme rağmen vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 844 artışla 652 bin 525'e yükseldi.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

BELÇİKA

Belçika'da ikameti olmayıp ülkeye girmek isteyen kişilerden koronavirüs hastalığı olmadığını kanıtlayan test sunmasını talep edilecek.

Öte yandan ülkede ekim ayında hızla artan vaka sayıları günlük ortalama 15 bine kadar çıkmış, en yüksek sayı 27 Ekim'de 22 bin olarak kaydedilmişti. Ekimden beri devam eden gece sokağa çıkma yasağı, restoran, bar ve kafelerin kapatılması, evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirlerle bu sayı 2 binlere kadar indi. Ancak son günlerde sayılar yeniden artmaya başladı ve 2 bin 400'e çıktı.

AVUSTURYA

Başbakan Sebastian Kurz ve beraberindeki bakanlar, düzenlenen basın toplantısında salgınla mücadeleye yönelik alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kurz, 26 Aralık’tan itibaren hizmet sektörü ve iş yerlerinin 3 hafta süresince kapalı tutulacağını duyurdu.

Okulların 7 Ocak'a kadar Noel tatili nedeniyle kapalı olacağını belirten Kurz, bütün okullarda eğitimin 17 Ocak'a kadar uzaktan süreceğini söyledi. Kurz, bu zaman zarfında belirli durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlamasının da tüm gün uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan ülkede, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 85 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 334 bin 913'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 145 artarak 5 bin 127'ye yükseldi.

İSVEÇ

İsveç’te Kovid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olması nedeniyle yeni tedbirler alındı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, düzenlediği basın toplantısında, son aylarda Kovid-19 nedeniyle artan vakalara ve ölümlere dikkati çekerek, toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Mağazalarda yılbaşı indirimlerinin olmayacağını belirten Löfven, "Pandemi tedbirleri çerçevesinde yılbaşı indirimleri olmayacak. Restoranlarda bir masada sadece 4 kişi oturabilecek, saat 20.00'den sonra içki satışı yapmayacak." dedi.

Öte yandan, Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 993'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 367 bin 120'e yükseldi.

SLOVAKYA

Slovakya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 991 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 146 bin 124'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 62 artışla 1440'a çıktı.

Öte yandan Slovakya Başbakanı Igor Matovic’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İTALYA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 627 bin 798'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 819’a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 67 bin 894'e yükseldi.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 149 arttı.

Kovid-19'dan son 7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 746 artışla 48 bin 926'ya çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 785 bin 421 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 815 artışla 1 milyon 797 bin 236'ya yükseldi.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 336 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 977'ye, toplam vaka sayısı da 366 bin 952'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirildi, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması istendi.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 791 bini geçti. Ülkede salgının başından bu yana 48 bin 568 kişi yaşamını yitirdi.