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16 Aralık 2020 Çarşamba 19:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo karantinaya alındı

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo karantinaya alındı
AA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğu tespit edildi. Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi verildi.

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