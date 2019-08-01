Yemen'de askeri geçit törenine çifte saldırı: 32 ölü

İç savaş ülkesi Yemen'de bu sabah bir patlama meydana geldi. Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla geçtiği patlama, askeri geçit töreni sırasında gerçekleşti.

Saldırıdan dakikalar sonra İran destekli Husiler liman kenti Aden'deki patlamayı üstlendi. Husiler'in açıklamasına göre, merkezi güçlerin kontrol ettiği Aden'e füze saldırısı düzenlendi.

Reuters, füzenin yanı sıra drone'ların da kullanıldığı saldırıda en az 32 can kaybı olduğunu bildiriyor. Ajans daha önce cesedi taşınan dokuz asker arasında bir komutanın da olduğunu aktarmıştı.