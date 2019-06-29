Son dakika... Trump'tan tarihi sözler: Erdoğan'ın hatası değil, Türkiye'yi seviyorum
G20 Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, "Türkiye'ye adil davranılmadı. Tamamen bir berbat bir durum, karmaşık bir durum. Erdoğan'ın hatası değil. Donald Trump Türkiye'yi seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim bakış açımla çok çetin biri" dedi.
Japonya'daki G20 Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, şunları söyledi:
"Çok iyi anlaşıyoruz Türkiye ile. Patriot füzesi almak istediler ancak Başkan Obama 'Hayır' dedi. Sonrasında Rusya'ya gittiler, S-400 için. Çok para verip, aldılar. Türkiye, 100 tane F-35 satın aldı. Türkiye'ye adil davranılmadı. Tamamen bir berbat bir durum, karmaşık bir durum. Erdoğan'ın hatası değil. Donald Trump Türkiye'yi seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim bakış açımla çok çetin biri."