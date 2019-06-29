Son dakika... Trump'tan tarihi sözler: Erdoğan'ın hatası değil, Türkiye'yi seviyorum

Japonya'daki G20 Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, şunları söyledi:

"Çok iyi anlaşıyoruz Türkiye ile. Patriot füzesi almak istediler ancak Başkan Obama 'Hayır' dedi. Sonrasında Rusya'ya gittiler, S-400 için. Çok para verip, aldılar. Türkiye, 100 tane F-35 satın aldı. Türkiye'ye adil davranılmadı. Tamamen bir berbat bir durum, karmaşık bir durum. Erdoğan'ın hatası değil. Donald Trump Türkiye'yi seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim bakış açımla çok çetin biri."