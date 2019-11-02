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  3. Trump'tan 13 Kasım açıklaması: 'Başkan Erdoğan ile ilişkilerimiz çok iyi'

Trump'tan 13 Kasım açıklaması: 'Başkan Erdoğan ile ilişkilerimiz çok iyi'

Trump'tan 13 Kasım açıklaması: 'Başkan Erdoğan ile ilişkilerimiz çok iyi'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili olarak 'Başkan Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var' açıklamasında bulundu.

Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı." açıklamasında bulundu.

Trump, Suriye'deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayarak, "(Türkiye-Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını da "düzmece" olarak nitelendiren Trump, "Yanlış hiçbir şey yapmamış bir başkanı azledemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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