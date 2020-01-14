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Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasına olumlu bakıyor

Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasına olumlu bakıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, Fayiz es-Serrac yönetimindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını fakat yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Moskova’da yürütülen Libya görüşmelerinin sonucunda ateşkes üzerinde prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Moskova’daki görüşmelerin Berlin Konferansı'na zemin hazırladığı yorumuna yer verilen açıklamada, “Hafter Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasının son haline olumlu bakıyor. Yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı var.” ifadesi kullanıldı.

MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ

Türk ve Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabah saatlerinde Moskova’yı terk etmişti.

AA


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