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Rus denizaltısındaki kazanın nedeni belli oldu

Rus denizaltısındaki kazanın nedeni belli oldu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bir toplantıda 14 kişinin hayatının kaybettiği denizaltı aracındaki kazanın başlıca nedeninin akü kompartmanında çıkan yangın olduğun ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bir toplantıda 14 kişinin hayatının kaybettiği denizaltı aracındaki kazanın başlıca nedeninin akü kompartmanında çıkan yangın olduğun ifade etti.
 
Şoygu, Putin’le bir toplantıda 14 mürettebatın hayatını kaybettiği denizaltı aracı batiskafta çıkan yangının sebepleri ile ilgili açıklamada bulundu.
 
"Olayın ana nedeni belirlendi: Akü kompartmanında yangın çıktı ve yayıldı" diyen Şoygu, batiskafın hızlıca onarılmasını umduğunu belirtti.
 
Araçtaki nükleer enerji ünitesinin tamamen yalıtılmış durumda olduğunu ve yanında kimsenin bulunmadığını vurgulayan Şoygu “Arçataki nükleer enerji ünitesi tamamen izole ve yanında kimse bulunmuyor. Ayrıca mürettebat üniteyi korumak için gerekli tüm adımları attı, ünite tamamen çalışır durumda. Bu da bizim aracın oldukça kısa sürede onarılmasını ummamızı sağlıyor” dedi.
 
Ayrıntılar geliyor…

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