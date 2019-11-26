Resulayn'dan hain saldırı! 16 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı. İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda çevredeki araçlar ve tezgâhlar büyük hasar gördü. Yerel kaynaklara göre saldırı, siviller alışveriş yaptığı sırada meydana geldi. Patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.