Microsoft'tan ortalığı karıştıracak İran iddiası!



ABD merkezli teknoloji devi Microsoft Corporation, İran kaynaklı hackerların, ABD 2020 Başkanlık seçimlerine yönelik hükümet yetkilileri, medya kuruluşları üst düzey yetkileri, İran dışında yaşayan ve önce gelen İranlıları seçtiğini belirtti. Microsoft, Ağustos ve Eylül ayları arasındaki 30 günlük sürede bilgisayar korsanlarının Microsoft kullanıcılarına ait e-posta hesaplarını ele geçirmek için 2 bin 700'den fazla girişimde bulunduğunu 241 hesaba saldırı gerçekleştirildiğini 4'ünün başarılı olduğunu aktardı. Ele geçirilen hesapların Başkanlık seçimleri kampanyaları ve ABD yetkilileriyle ilgili olmadığını belirtti. Microsoft’un müşteri güvenliğinden sorumlu yöneticisi Tom Burt, hackerlar tarafından ele geçirilen dört hesap sahibinin bilgilendirildiğini söyledi.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise etkileri değerlendirmek ve azaltmak için Microsoft ile birlikte çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



Amerikan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi Başkanı Chris Krebs, hackleme çalışmalarının çoğunun sıradan dış istihbaratı izleme girişimleri olduğunu belirtti. Krebs, “Ancak Microsoft’un başkanlık kampanyasının hedef alındığını iddia etmesi, rakiplerimizin demokratik kurumlarımızın baltalanmak istendiğinin bir kanıtı” ifadelerini kullandı.



İHA