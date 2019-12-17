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Merkel açıkladı! Almanya nitelikli işçi arıyor

Merkel açıkladı! Almanya nitelikli işçi arıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'deki Başbakanlık binasında kalifiye iş gücü açığı konusunda sendikalar, iş adamları, eyalet yönetimleri ve ilgili bakanlıkların yetkililerinin katıldığı bir zirve düzenledi. Merkel, "Almanya AB dışı ülkelerden de nitelikli işçi almalı." dedi

Zirveden sonra gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Merkel, dünyada profesyonelleri sadece Almanya’nın aramadığını belirterek, “Bu alanda büyük rekabet var.” diye konuştu.

Merkel, Almanya’da çok sayıda şirketin nitelikli işçi bulmada sorun yaşadığını ifade ederek, bu sorunun çözülememesi durumunda bazı şirketlerin ülkeden ayrılabileceğini söyledi.

Hükümetin Alman iş dünyası ile iş birliği yaparak nitelikli işçi bulma sorununu çözmeyi hedeflediğini anlatan Merkel, “Almanya'nın nitelikli elemanlar için diğer ülkelere kıyasla daha çekici koşullar sunması gerekir." dedi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da kalifiye iş gücü açığını kapatmak için bu alanda daha fazla uzmanlık eğitimi vereceklerini vurgulayan Merkel, “Ancak bu adımları atmak yeterli olmayacak, Almanya AB dışı ülkelerden de nitelikli işçi almalı.” dedi.


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