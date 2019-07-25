Libya açıklarında düzensiz göçmen teknesi battı
Libya açıklarında batan bir gemide 132 göçmen kurtarılırken, 116'dan fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan açıklamada, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı duyuruldu. Teknede bulunan göçmenlerden 132'sinin kurtarılarak Libya'ya getirildiğinin belirtildiği açıklamada, 116'dan fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmiş olmasından korkulduğu aktarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin verdiği ifadeye göre, teknede yaklaşık 300 kişi vardı.
(Reuters)