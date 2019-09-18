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Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü

Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti. Yangının Kuran eğitimi veren bir okulda çıktığı ifade ediliyor.

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Paynesville kentinde dün gece bir okulda çıkan yangında 30 kişi yaşamını yitirdi.

Liberya Devlet Başkanı George Weah yangın sonrası yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine baş sağlığı diledi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan George Weah, "Paynesville'de dün gece çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bu hem ülkemiz Liberya hem de kurbanların aileleri için zor bir gün. Yakınlarını kaybeden herkese baş sağlığı diliyorum" dedi. 

Liberiya polisi de yangının nedenini henüz belirleyemediklerini belirterek, "Yangın çocuklar Kuran eğitimi aldığı sırada meydana geldi" açıklaması yaptı.

 

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