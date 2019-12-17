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  3. Kukla Hafter'e büyük darbe! Püskürtüldü

Kukla Hafter'e büyük darbe! Püskürtüldü

Kukla Hafter'e büyük darbe! Püskürtüldü

Libya'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Libya'nın 7 kentte başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etmişti. Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyine düzenledikleri saldırıyı püskürttü.

UMH'nin Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyinde iki noktaya saldırı düzenlediğini söyledi.

HAFTER'E BÜYÜK BİR DARBE DAHA!

Mecei, Hafter güçlerinin saldırısında her türlü silahın kullanıldığını ancak hükümet güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başardığını ifade etti.

Sözcü Mecei, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.


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