Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7352
  • 6,3824
  • 277.166
  • 100088
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tenke faciası: 11 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tenke faciası: 11 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tenke faciası: 11 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bir teknenin alabora olması sonucu 11 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Uganda'nın Kitebere kentinden yola çıkan 22 kişilik ticari tekne, KDC'nin Ituri vilayetindeki Albert gölünde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Teknedekilerden 4'ü kadın 11 kişi, acil müdahale ekipleri tarafından kurtarılırken, 11 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip KDC'de, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere yol açıyor.

Ülkenin doğusundaki Kivu Gölü'nde nisan ayında bir teknenin batması sonucu 142 kişi, batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde ise mayıs ayında başka bir teknenin batması nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım!
Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
<p>Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkınd

Görevden Alınan Belediye Başkanı Zorla Belediyeye Girmeye Çalıştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor

İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı