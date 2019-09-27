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  3. İran'dan flaş açıklama! 'ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti'

İran'dan flaş açıklama! 'ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti'

İran'dan flaş açıklama! 'ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’tan dönüşünün ardından resmi sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran yaptırımlarına değinen Ruhani, ABD’nin görüşmelere başlamak karşılığında tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini belirtti. Ruhani, “Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’taydılar ve görüşmenin gerçekleştirilmesi ısrarında bulundular. ABD, yaptırımları kaldıracağını söyledi. Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi” ifadelerini kullandı.

TRUMP DAHA DA ARTACAK DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ise "İran'ın bu şekilde devam etmesi durumunda bu ülkeye yaptırımların daha da artacağı" demişti.

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