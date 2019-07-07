Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'dan dengeleri değiştirecek açıklama!

İran'dan dengeleri değiştirecek açıklama!

İran'dan dengeleri değiştirecek açıklama!

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiee, `İran Nükleer Anlaşması´ dâhilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek, yüzde 3.67 sınırını bugün aştıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Syed Abbas Araghchi ve uluslararası Atom Enerjisi Organizasyonu sözcüsü Behrouz Kamalwandi ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Rabiee, Avrupa'ya yüzde 3.67'lik zenginleştirilmiş uranyum üretimi sınırını ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yükselttiğini açıkladı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Takipçisi ateş püskürdü: Sanırsın...
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
<p>Mardin’de meslek lisesinde makine bölümünde okuyan Muzaffer Emir Muratoğlu (17) harçlıklarını bir

17 Yaşındaki Genç Mardin’in İlk Yerli Otomobilini Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bolu'da ele geçirildi! Gramı 4 milyon dolar

2 bin rakımda 60 bin kovanla bal hasadı