Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7352
  • 6,3824
  • 277.166
  • 100088
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Irak'ta tansiyon yükseliyor! İnternete erişim durduruldu

Irak'ta tansiyon yükseliyor! İnternete erişim durduruldu

Irak'ta tansiyon yükseliyor! İnternete erişim durduruldu

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim durduruldu.

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak'ta, başkent Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim sağlanamıyor.

Bu arada Bağdat'ta, güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye yakın üçüncü köprü olan Ahrar Köprüsü'nü de beton bariyerlerle kapattı. Başkentte Cumhuriyet ve Sinek köprüleri, gösterilerden dolayı günlerdir kapalı bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin, göstericilere yönelik gerçek mermiyle müdahalesi, başkentin birçok noktasından duyuluyor.

- IRAK'TAKİ GÖSTERİLER

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım!
Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
<p>Dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar’da meydana gelen olayda iddiaya göre eşi ve çocuğ

Ekrem İmamoğlu´nun Yakın Korumaları Trafikte Tartıştıkları Sürücüye Silah Çekti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı

MSB: Kiliseler ve dini yapılar Barış Pınarı Harekatı'ndan etkilenmedi