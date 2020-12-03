Son dakika haberi... İngiltere'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre, İngiltere’nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesindeki bir depoda şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. İngiliz medyası, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilirken; patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.