Rusya’dan son dakika açıklaması: Devlet sırrı, açıklanmayacak

Rus donanmasına ait nükleer denizaltıda 14 denizcinin hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz’da yangın çıktığı belirtilmişti. Yangının biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıktığı ve 14 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Rus basınında çıkan bazı haberlerde ise yangının "Losharik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülmüştü.

SIRADAN BİR DENİZALTI DEĞİL

Dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin olayı "büyük bir kayıp" olarak niteledi. Putin, "Bu kaza Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp. Kazanın meydana geldiği gemi sıradan bir gemi değildi. Hayatını kaybeden 14 kişi arasında 7 birinci seviye kaptan vardı ve 2'si Rusya Kahramanı ödülüne sahipti." diye konuştu. Yangının ardından bölgede nükleer sızıntı olduğu yönünde iddiaların yayılmasının ardından Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi bölgede çok yüksek radyasyon seviyelerinin gözlemlenmediğini belirtti.

DEVLET SIRRI, AÇIKLAMAYACAĞIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 14 Rus denizcinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tüm bilgilere sahip olduğunu söyledi. Yangına ilişkin bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmamasının “son derece normal” olduğunu belirten Peskov, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak. Devletin ve ulusal güvenliğin çıkarı açısından bazı bilgilerin saklanması yasa dışı şeylerin olduğu anlamına gelmez." diye konuştu.

NÜKLEER REAKTÖR VAR MIYDI?

Peskov, yanan su altı gemisinde nükleer reaktör bulunduğuna yönelik iddiaları da yanıtlayarak, "Bu Rusya Savunma Bakanlığının konusu." dedi.

RUSLARIN EN GİZLİ DENİZALTISI İDDİASI!

ABD de yaşanan olayı yakın takip ediyor. Amerika’nın Sesi’nin Rus basınına dayandırdığı habere söz konusu denizaltı nükleer enerjiyle çalışan AS-12 Losharik tipi bir denizaltı. 2010 yılında hizmete giren Losharik denizaltısı Rusların en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı. 2012 yılında Rusya’nın Arktik’teki deniz tabanında hak iddia etmesi ve burada egemenlik hakkının olduğunun kanıtlanmasını amaçlayan bir araştırmada kullanılmıştı.

6 BİN METRE DERİNE İNDİ İDDİASI

Denizaltı o dönem denizin 2500 metre altından örnek toplamıştı. Bazı gözlemciler denizaltının 6 bin metreye kadar inebildiğini belirtmiş ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamamıştı.

Rus basınına göre resmi olarak Kuzey Filosu’na ait Losharik doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı’nın Derin Deniz Araştırma birimine bağlı.

ABD’DE CASUS GEMİ ŞÜPHESİ

Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde şu ifadeler yer aldı: Rus ordusu Putin yönetiminde yeni savunma donanımı oluşturulması amacıyla yeni denizaltılar geliştiriyor. Yeni savunma donanımı hipersonik füze ve deniz drone'larını da kapsıyor. ABD basını Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberlerde ABD'nin kıyı şeridine yakın bölgelerde okyanusta bulunan denizaltılar ve casus gemilerin son dönemde artan faaliyetlerinden dolayı endişeli olduklarını belirtti.

RUSYA’DAN NORVEÇ’E YALANLAMA: BİLGİ VERİLMEDİ

Öte yandan Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, basındaki Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi’ne, denizaltı aracında gaz patlaması olduğuna ilişkin bilgi verdikleri iddialarını yalanladı.

Bakanlık, Norveç makamlarına hiçbir bilgi verilmediğini vurgulayarak, denizaltı aracının mürettebatının yangını kendi özverili çabaları ile söndürdüğünü ifade etti.