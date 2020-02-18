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  3. Bombalanan Trablus Limanı'yla ilgili önemli açıklama: Türk gemisi bulunmuyor

Bombalanan Trablus Limanı'yla ilgili önemli açıklama: Türk gemisi bulunmuyor

Bombalanan Trablus Limanı'yla ilgili önemli açıklama: Türk gemisi bulunmuyor

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Limanlar Müdürlüğü, roketlerle vurulan başkent Trablus'taki limanda herhangi bir Türk gemisinin olmadığını açıkladı.

Libya merkezli Panaroma televizyon kanalının Limanlar Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin öğleden sonra roketli saldırı düzenlediği Trablus Limanı'nda Türk gemisi bulunmadığı belirtildi.

Haberde, sadece sivil amaçlı kullanılan limanda herhangi bir askeri mühimmatın da olmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli bazı televizyon kanalları, limana düzenlenen saldırıda Libya'ya silah taşıyan Türk gemisinin vurulduğunu iddia etmişti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta dün 17 Şubat Devrimi'nin dokuzuncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı’nın hemen yanında yer alan limanda bazı küçük gemiler de törenlere katılmıştı.

(AA)


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