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Beyaz Saray'ı karıştıran Twitter krizi

Beyaz Saray'ı karıştıran Twitter krizi

ABD’de tartışmalı şekilde görevinden alınan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Beyaz Saray arasında Twitter krizi çıktı. Bolton, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevimden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray, benim kişisel Twitter hesabıma dönmemi yasakladı. Belki de anlatacaklarımdan korktular.” açıklamasında bulundu.

Forum USA'nın haberine göre, Bolton’ın bu paylaşımı ABD basınında gündem olurken Beyaz Saray Sözcüsü Grisham da konuya ilişkin Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Bolton’ın Beyaz Saray’daki görevi süresince kişisel hesabını kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Grisham, Bolton’ın yaşlılık nedeniyle hesabının şifresini unutmuş olabileceğini savunarak, “Kendi babamdan örnek veriyorum, bazen ilerleyen yaşı nedeniyle anlayamayabiliyor ama Twitter şifrenizi unutmuşsanız siteyle irtibata geçip şifrenizi yenileyebiliyoruz. Bolton’ın durumunu da buna (ilerleyen yaşına) veriyorum.” ifadelerini kullandı.

Özellikle Venezuela ve İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süredir anlaşamadığı ileri sürülen Bolton, eylül ayında görevden alınmıştı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bolton’ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulamış ve danışmanı “Bay sert adam” olarak nitelendirmişti.


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