Bağdadi öldürüldü mü? İdlib'te çok gizli özel operasyon

Newsweek Dergisi'nin internet sitesine konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Amerikan helikopterlerinin İdlib'in kuzey doğusunda uçtuğunu ve özel bir operasyon yaptığını söyledi. Ancak hedefteki ismin kim olduğuyla ilgili bilgi vermedi. Yine newsweek'e konuşan bir başka Amerikalı askeri yetkili ise operasyonu doğruladı ve Bağdadi'nin operasyon sonucunda öldürüldüğünü ifade etti.

Haberde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un öldürülen kişinin çok yüksek ihtimalle Bağdadi olduğunu ancak bunun henüz doğrulanmadığını Beyaz Saray'a ilettiği kaydedildi.

'BÜYÜK BİR ŞEY OLDU'

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan "kısa süre önce çok büyük bir şey oldu" mesajını paylaştı. Ancak Trump detay vermedi. Beyaz Saray'dan ise Trump'ın bugün Türkiye saatiyle 16.00'da çok önemli bir açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı.