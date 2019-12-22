AKŞAM'dan büyük başarı: Üyeliği onaylanan tek Türk gazetesi

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Dünya’nın en güçlü gazeteci topluluğu olarak gösterilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği komite üyeleri, AKŞAM Gazetesi ve gazetenin Beyaz Saray Şef Muhabiri Yavuz Atalay’ın derneğe üyeliğini onayladı. Mevcut durumda, AKŞAM Gazetesi ve Yavuz Atalay; derneğe üye seçme ve seçilme hakkı olan tek Türk gazetesi ve gazetecisi oldu.



Dernek, ABD Başkanı başta olmak üzere, dünyaca ünlü isimlerin ve dünyanın sayılı gazetecilerinin katılım gösterdiği ve her yıl düzenlenen akşam yemeği ile biliniyor. Konuyla ilgili olarak resmî Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Yavuz Atalay, şunları kaydetti:



“Duyurmaktan mutluluk duyarız ki, Akşam Gazetesi ve ben, dünyanın en güçlü gazeteci topluluklarından biri olan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’ne üye olduk. Ve sanırım, şu an için, bulunduğumuz konumdaki tek Türk medya kuruluşuyuz...”