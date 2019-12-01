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  3. ABD'den Esed'e sert tepki! 'İhlal ediyor'

ABD'den Esed'e sert tepki! 'İhlal ediyor'

ABD'den Esed'e sert tepki! 'İhlal ediyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Cenevre'de devam eden Suriye Anayasa Komitesi sürecinin aksamasından Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu savundu.

Sözcü Ortagus, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde geçen hafta başlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson'ın Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarını hızlandırma yolundaki çabalarını destekliyor. Esed rejiminden gelen ön koşullar, komitenin prosedür kurallarını açıkça ihlal etmektedir ve Astana Grubu ile Suriye 'Küçük Grubu' tarafından desteklenen çalışmaları geciktirmeye yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Sadece BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasının yeterli olmayacağını ifade eden Ortagus, bunun yanında ülke genelinde ateşkes ilan edilmesinin, tutukluların serbest bırakılmasının, ülkede serbest ve adil seçimlerin yapılabilmesi için uygun ortamın hazırlanmasının da hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde geçen pazartesi başlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesi 45 kişilik yazım kurulu toplantıları, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 4'üncü gününde de başlayamamıştı.

AA


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