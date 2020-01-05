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ABD'de savaş karşıtı gösteriler başladı!

ABD'de savaş karşıtı gösteriler başladı!

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda yüzlerce kişi savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, "İran ile savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak Başkan Donald Trump'a tepki gösterdi.

Irak'ta İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin operasyonu ile öldürülmesinin dünya çapında yankıları sürüyor. ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesini ve İran ile savaşa girilmemesini isteyen savaş karşıtları, ABD'nin 70'den fazla yerinde protesto gösterileri düzenledi. Gösterilerin en büyüğü ise New York'ta bulunan ünlü Times Meydanı'nda gerçekleştirildi. Popüler Direnç, Pembe Kod, Barış Gazileri ve Barış için Sesler adlı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösterilerde Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce savaş karşıtı, ABD'nin İran'a savaş açmaması yönünde çağrıda bulundu. Bazı protestocuların İran bayrakları ve Süleymani'nin fotoğraflarının yer aldığı posterler taşıması dikkat çekti. Göstericiler, "Bugün kaç çocuğu öldürdün?", "İran ile savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, ABD Başkan Donald Trump'a tepki gösterdi.

'ÖNCE İNSANLIK'

Protestocular, Brooklyn bölgesinde bulunan Senatör Chuck Schumer'in evinin önüne gelerek, "Adalet yoksa, barış da yok", "ABD, Orta Doğu'dan çık", "Önce insanlık, önce Amerika değil" sloganları attı. Göstericiler, daha sonra Herald Meydanı'nda yolu trafiğe kapatarak halka broşür dağıttı. Ünlü oyuncu Jane Fonda da İran'a yönelik gerginliği tırmandırdığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı kınamak için Beyaz Saray'ın karşısındaki bir parkta yüzlerce kişiyle beraber eylem yaptı.

İHA


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