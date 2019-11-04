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Uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı

Uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı

Uluslararası "IMX19" deniz tatbikatı ABD'nin de katılımıyla Bahreyn'de başladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri, uluslararası deniz tatbikatına katılmak üzere Bahreyn'deki Selman deniz üssüne geldi. Deniz kuvvetlerini, başkent Manama'daki Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Fehd bin İbrahim es-Seniyyan karşıladı.

Açıklamada, bugün başlayan "IMX19" deniz tatbikatına, ABD Deniz Kuvvetleri de dahil olmak üzere 56 ülke ile 7 uluslararası kuruluşun katıldığı kaydedildi.

Açıklamada tatbikatın ilk aşamasında uluslararası deniz ticareti ve seyrüsefer serbestisiyle ilgili teorik eğitim verileceği, ikinci aşamada ise uluslararası deniz ulaşımına yönelik tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla tatbikata katılan tüm gemilerin denize açılacağı dile getirildi.

Tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

(AA)

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