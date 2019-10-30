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  3. 1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmak istedi! ABD polisi her yerde onu arıyor

1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmak istedi! ABD polisi her yerde onu arıyor

1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmak istedi! ABD polisi her yerde onu arıyor

ABD'de 1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmaya çalışan kişi aranıyor. 1 milyon dolarlık banknotun tedavülden kalktığı bildirildi.

ABD'nin Nebraska eyaletinde polis, tedavülde bulunmayan 1 milyon dolarlık banknotla banka hesabı açmaya çalıştığı ileri sürülen kişinin peşine düştü. "Lincoln Journal-Star" gazetesinin haberine göre, polis, Lincoln'de Havelock bölgesindeki bir banka şubesinin çalışanlarından tuhaf bir durumla karşı karşıya olduklarına dair ihbar aldıklarını belirtti.

Çalışanlar, bankada hesap açtırmak için veznedara 1 milyon dolarlık banknot uzatan bir erkeğin, banka memurlarının aksini söylemesine rağmen banknotun gerçek olduğunu iddia ettiğini anlattı.

Hesabı açtırmadan elindeki banknotla bankadan ayrılan adamın kimliğini belirlemek için güvenlik kayıtlarının incelendiğini aktaran polis, adamın mal varlığının ve bir suçun kurbanı olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını kaydetti.

AA

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