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  3. Son dakika... Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

Son dakika... Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

Son dakika... Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

Fransa'nın 22'nci Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti. 1995-2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevi yapan Chirac, 1977-1989 yılları arasında da Paris Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

2010, 2015 ve 2016'da Paris'te akciğer enfeksiyonu geçiren Chirac, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Fransız basınına damadı Frederic Salat-Baroux bildirdi. 1932 yılında doğan siyasetçi, 12 sene Paris Belediye Başkanlığı görevinde, 12 sene de Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

(İHA)

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