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  • Son dakika... Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot battı, en az 6 kişinin hayatını kaybetti
11 Haziran 2019 Salı 09:39 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 10:07

Son dakika... Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot battı, en az 6 kişinin hayatını kaybetti

Son dakika... Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot battı, en az 6 kişinin hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi haber ajansı AMNA'ya göre, yaklaşık 80 kişiyi taşıdığı tahmin edilen bir botun adanın yaklaşık 2,5 mil açığında devrilmesi nedeniyle en az 6 kişi öldü.

Yunan Sahil Güvenlik ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekiplerinin gemi ve helikopterlerle yaptığı arama kurtarma çalışmalarında ise 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

(AA)

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