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05 Haziran 2019 Çarşamba 16:31 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:31

Son dakika: Brüksel'de bomba alarmı

Son dakika: Brüksel'de bomba alarmı

Brüksel'de, Kuzey Tren Garı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Tren Garı, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Federal Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, tren garının bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği ve güvenlik güçlerinin garda çalışma yürüttüğü belirtildi.

Öte yandan, Belçika Devlet Demiryolları İşletmesi (SNCB), ihbarın ardından Kuzey Garı'nda hiçbir tren seferinin durmadığını bildirdi.

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